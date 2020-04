Kijk terug: Geloof in Rijnmond

Ook deze zondag is er Geloof in Rijnmond

Naar de kerk gaan is er in deze coronacrisis niet bij. Kijk daarom nu naar Geloof in Rijnmond, de wekelijkse kerkdienst op tv en website.

De vijfde aflevering komt uit de Laurenskerk en staat in het teken van de tweede zondag van Pasen, Quasi Modo Geniti. Voorgangers zijn Remy Jacobs, katholiek geestelijk verzorger Laurens en ds. Bert Davelaar, protestants predikant Oude Kerk Charlois.

Het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema. Het zangkoor bestaat uit Mirjam van den Hoek (alt), Margreet Temme (sopraan), Eva Meijboom (alt), Leonie van der Sleen (alt), Wiecher Mandemaker (tenor), Johan Vermeer (bas), Gijbert Westland (tenor) en Ernstjan Cooiman (bas).

Geloof in Rijnmond is elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10:00 uur. De dienst duurt een halfuur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12:00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.