Kinderen vinden vuurwapen in Argonautenpark Hillegersberg

Een stel kinderen heeft zaterdagavond rond 19:00 uur een vuurwapen gevonden in het Argonautenpark in Rotterdam-Hillegersberg. Dat bevestigt de politie. "Heel heftig dit", vertelt hun vader Jeroen de Prez.

De kinderen van negen, tien en twaalf jaar oud waren aan het spelen in het park, toen ze een ingetapet voorwerp vonden. Het voorwerp had de vormen van een revolver.

"We wonen op zo'n dertig meter van het park af", zegt De Prez. "En de kinderen gingen na het avondeten nog even verder met het bouwen van een hut, in het bebosde gedeelte van het park." Het spel leidde hen naar een paar struiken, waar ze 'opeens met dat ding op de proppen kwamen'.

Geen klappertjespistool

"Ze hebben het opengemaakt, om te kijken wat het was. Ze dachten dat het een speelgoedpistool was", vertelt De Prez, "maar na wat voelen was gelijk duidelijk dat het niet om een klappertjespistool ging."

"Mijn oudste dochter belde me opeens in paniek op dat ze een echt pistool hadden gevonden en ik er meteen aan moest komen. Ik ben er gelijk naartoe gekomen en heb de politie gebeld." Die stonden vijf minuten later op de stoep en schakelden op hun beurt een speciale eenheid in om het wapen in veiligheid te stellen.

Geschrokken

"Het duurde even voor het indaalde dat mijn kinderen een echt pistool in handen hadden gehad", vertelt De Prez. Ook de kinderen zijn behoorlijk geschrokken. "Dat er een wapen ligt in een park, op een paar meter afstand van schommels en wipwappen, dat kan toch niet", zegt hij hoofdschuddend. "Als je al zoiets doet, doe het dan niet op een plek waar aantoonbaar kinderen spelen."

Zaterdagavond heeft De Prez gelijk de buren ingelicht, die hun kinderen ook in het park laten spelen. "Mijn kinderen mogen nog wel buitenspelen, hoor. Ze weten duidelijk wat ze moeten doen. De volgende keer niet meer uitpakken."

Het wapen wordt door de politie onderzocht op dna en er wordt gekeken of de kogels al eerder gebruikt zijn.