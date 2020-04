Rotterdamse politie houdt mogelijke inbreker aan

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een mogelijke inbreker aangehouden. Deze persoon zat in een voertuig met 'diverse verboden goederen', schrijft Team Verkeer Rotterdam op Twitter.

Rotterdamse agenten waren aan het controleren in het gebied van de politie Haringvliet (Brielle, Goerree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne) toen ze een aantal verdachte voorwerpen in een auto aantroffen.

Ze vonden onder andere een picklockset om sloten mee te kunnen openen, een honkbalknuppel en een mechanisme om benzine over te hevelen uit een brandstoftank. In de auto zat ook een persoon, waarvan de politie vermoedde dat hij ergens had ingebroken. Ook zou hij onder invloed van alcohol zijn geweest.

De man is aangehouden. Waar in het Haringvliet-gebied de auto stond, is niet duidelijk.