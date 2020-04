Vrijwilligers maken duizenden anti-corona spatmaskers

Vrijwilligers zetten maskers in elkaar in de Speelfabriek

Het is een ongewoon gezicht: op een plek waar normaal gesproken kinderen spelen, zetten nu tientallen Rotterdamse vrijwilligers spatmaskers in elkaar voor het zorgpersoneel in het Erasmus MC.

"Het lijkt een andere wereld waar iedereen elkaar wil helpen", lacht initiatiefnemer Jiskar Schmitz. In zijn lasersnijbedrijf Snijlab worden de onderdelen van de maskers gesneden om vervolgens door vrijwilligers in elkaar worden gezet.

Het gaat als een speer: inmiddels maken ze duizend maskers per dag. In totaal heeft het initiatief al ruim 20 duizend anti-corona spatmaskers gemaakt. "Het voelt echt goed om iets nuttigs te kunnen doen!", vindt Jiskar.

Het in elkaar zetten van de maskers is handwerk en gebeurt in de Speelfabriek in hartje Rotterdam. "Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is lekker concreet. We maken de maskers hier en 500 meter verder worden ze afgeleverd, gesteriliseerd en gebruikt", vertelt vrijwilligster Antoinette van Hattem.

Bescherming

"Het masker is een extra bescherming voor de zorgmedewerker", legt vrijwilligerscoördinator Gerard van Laar uit. "Het is de bedoeling dat de druppels van de patiënt naar het spatmasker gaan, in plaats van op het gezicht."

Jiskar van het Snijlab heeft het ontwerp voor de maskers zelf gemaakt. De ontwerptekeningen van het masker zijn open-source beschikbaar, zodat iedereen ze kan laten lasersnijden.

