Datalek in corona-app: namen, e-mailadressen en wachtwoorden op straat

In de corona-app Covid19 Alert is een datalek gevonden. Dat is bevestigd na berichtgeving van RTL Nieuws. Vorige week bleek na een poll op Rijnmond.nl dat een meerderheid van de mensen inzet van apps nodig vindt in de strijd tegen het coronavirus.

Het gaat om een van de zeven mogelijke corona-apps voor Nederland, die dit weekend worden gepresenteerd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



In de broncode van de app die zaterdag online is gezet, zijn volgens RTL Nieuws oude bestanden terug te vinden. Daarin staan bijna tweehonderd volledige namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden van gebruikers van een andere app, waar de corona-app aan is gelinkt.

Per ongeluk online

"We hebben de code zo snel mogelijk openbaar gemaakt", zegt een woordvoerder van de app. "In dat proces hebben we per ongeluk deze data online gezet."



Een merendeel van de stemmers op de poll vindt inzet van apps nodig in de strijd tegen het coronavirus. Dat vinden ze belangrijker dan de risico's van inbreuk op de privacy van de app-gebruikers.

