RIVM: weer minder geregistreerde coronadoden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt 83 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Een stuk minder dan zaterdag, toen waren er in 24 uur tijd 142 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er 110 patiƫnten gemeld die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld.

Maatregelen werken

In totaal zijn er 1066 nieuwe besmettingen gemeld aan het RIVM. Het totaal komt daardoor uit op 32655. De cijfers van de afgelopen dagen passen volgens het RIVM bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, ligt het werkelijk aantal in Nederland hoger.