Al zeshonderd handtekeningen om recreatieoord Hoek van Holland te heropenen

Wanneer Incher Bakker voor het hek van Recreatieoord Hoek van Holland staat, lacht ze als een boer met kiespijn. De plek is gesloten vanwege het coronavirus, iets wat Bakker niet begrijpt. Daarom is zij een petitie gestart om het recreatieoord weer open te krijgen.

De petitie van Bakker staat pas een paar dagen online, maar er zijn al zeshonderd handtekeningen ingezameld. Bakker streeft naar duizend handtekeningen. Ze wil uiteindelijk met de petitie naar burgemeester Aboutaleb van Rotterdam toe en met hem in gesprek.

"Ik vind het oneerlijk dat het recreatieoord is gesloten", zegt ze. Volgens haar is het wél mogelijk om op anderhalve meter te recreëren. De huisjes staan volgens Bakker al twee meter van de erfgrens van de tuinen af. "We moeten met elkaar die anderhalvemetermaatregel voortzetten en ook daarbij kunnen recreëren."

'Lekker keuvelen'

"Het is hier ongezellig. Het maakt me verdrietig", jammert Bakker. Ze mist het Recreatieoord Hoek van Holland: "Ik ben niet alleen. Er zijn zoveel mensen die op een flatje zitten en hier een plekje hebben gekocht om hier te kunnen verblijven. Ook in deze tijd is het belangrijk dat die saamhorigheid er is, want die mensen hebben eigenlijk verder niks anders dan dat."

Doordeweeks woont Bakker in Bergschenhoek, maar in het weekenden wil zij snel weer in Hoek van Holland te vinden zijn. "Lekker keuvelen, verven desnoods", straalt ze. "Alleen baal ik ook echt, maar je moet positief blijven."

Reactie

De gemeente Rotterdam heeft een schriftelijke reactie gegeven over de petitie voor heropening van Recreatieoord Hoek van Holland:

"We kunnen ons goed voorstellen dat de recreanten gebruik willen maken van het oord, juist met dit prachtige weer, maar vanwege het coronavirus kan dat nu niet; daarom is het recreatieoord gesloten. Gezondheid en het voorkomen van verspreiding van het virus staan hoe dan ook voorop."

De afgekondigde maatregelen voor het recreatiepark Hoek van Holland gelden in ieder geval tot en met 28 april. Maatregelen voor de periode daarna zijn mede afhankelijk van de maatregelen die het kabinet de komende week presenteert. Het is dus te vroeg om nu al iets te kunnen zeggen over de periode na 28 april.

