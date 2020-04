Van Emden: 'Eigenlijk verandert er voor mij niet zoveel'

In plaats van het rijden van de Amstel Gold Race zit Schiedammer Jos van Emden tijdens de coronacrisis thuis. ''Het was de bedoeling dat ik vandaag Tom Dumoulin in Limburg lang zou bijstaan, maar helaas'', zegt de renner van Team Jumbo-Visma.

Op dit moment zijn er wel veel wielrenners die meedoen aan virtuele wedstrijden van achter de computer op een rollerbank, maar dat is niet weggelegd voor Van Emden. ''Binnenfietsen is niets voor mij. Wij mogen gelukkig nog buiten fietsen en daar hebben we wel voordeel bij wat betreft andere sporters'', zegt Van Emden.

Voor Van Emden is er niet heel veel veranderd tijdens deze coronacrisis. ''Buiten het feit dat we nu geen koers hebben veranderd er niet zoveel. Als je in een trainingsperiode zit ben je altijd al een beetje in quarantaine. Als ik me aan het voorbereiden ben op grote wedstrijden heb je ook nauwelijks een sociaal leven en blijf je binnen'', zegt Van Emden.

Van Emden reed zijn laatste wedstrijd in februari in Abu Dhabi. Daar werd de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten stil gelegd na een besmetting in het peloton. Van Emden en alle andere renners werden toen enkele dagen in het hotel in quarantaine geplaatst. ''Toen zat je op je hotelkamer. Dan kom je er wel achter dat een hotel nog zo luxe kan zijn, maar als je er niet uit mag voelt dat opgesloten te zijn'', aldus de Schiedammer tegenover Radio Rijnmond.

Voorlopig moet Van Emden nog zien of er dit jaar nog gekoerst wordt. De Tour de France, die is uitgesteld naar augustus, zou hij niet rijden. ''Ik zie wel wanneer er weer gekoerst kan worden. Ik richt me nergens meer op, want iedere keer worden alle deadlines verlegd. Ik heb al een paar keer me aan een wedstrijd vastgeklampt en als dan iedere keer dat toch niet doorgaat is de motivatie op een gegeven moment ver te zoeken'', zegt Van Emden.

Luister hierboven naar het hele gesprek van Peter van Drunen met de ervaren tijdrijder Van Emden, die ooit een rit won in de Giro de Italia.