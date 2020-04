Bewoners Turks seniorencomplex missen het onderlinge contact: 'We zitten nu bijna altijd binnen'

De bewoners van het Turkse seniorencomplex Orkide in Rotterdam-Noord vormden tot voor kort een hechte gemeenschap. Ze aten regelmatig met elkaar, zaten samen in de groene binnentuin onder de appelboom en hielpen elkaar met klusjes. "Door het coronavirus is er nu bijna geen contact," vertelt Ali Ersoy vanachter zijn mondkapje. "We zitten bijna altijd binnen."

Het seniorencomplex Orkide (Turks voor orchidee) aan de Gerard Scholtenstraat is in 2009 speciaal gebouwd voor Rotterdamse Turken. Het complex bestaat uit 25 appartementen met in totaal ruim veertig bewoners, bijna allemaal eerste generatie gastarbeiders en hun echtgenotes.

De bewoners van het complex ontvangen vanwege de coronamaatregelen geen bezoek en alleen gezonde bewoners doen af en toe boodschappen. Veel van hen lijden aan een chronische ziekte, vertelt Ersoy: "Ik moet nu zelf ook heel voorzichtig zijn. Ik heb het aan mijn hart, aan mijn nieren, aan mijn longen en heb suiker. Ik zou willen dat de GGD hier alle bewoners kwam testen, dan wisten we hoe met elkaar moesten omgaan. Want als het virus hier uitbreekt..."

Omdat Rijnmond langs komt, hebben de bewoners mondkapjes voor gedaan en komen ze voor het eerst sinds tijden weer in de tuin samen.



Turkse televisie

De meeste bewoners hebben nog altijd moeite met de Nederlandse taal. Ze wonen vaak al tientallen jaren in Nederland, maar hebben nooit een taalcursus gevolgd. Informatie over het coronavirus krijgen ze voornamelijk via Turkse nieuwszenders. "Die geven veel meer uitleg over wat we moeten doen en hoe we met het virus moeten omgaan," vertelt bewoonster Cemanur Sofuoglu, die overigens ook het Nederlandse nieuws volgt via internet.

Volgens mevrouw Sofuoglu zijn de maatregelen in Turkije strenger: "Daar loopt iedereen met een mondkapje op, jong en oud. Hier zijn ze veel soepeler. Toen ik vorige week naar het ziekenhuis moest om bloed te laten prikken, droeg zelfs de zuster die mij kwam prikken geen mondkapje. Dat vind ik heel raar."



Ramadan

De bewoners bereiden zich voor het eerst van hun leven voor op een ramadan -vanaf 24 april- zonder moskeebezoek en zonder iftars (gezamenlijke maaltijden na zonsondergang). Hun kinderen of kleinkinderen zullen ze in de vastenmaand ook niet zien:"Dat is erg," zegt mevrouw Sofuoglu, "Maar het leven gaat door."