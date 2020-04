Horecaondernemer Hoek van Holland boos: 'laat beperkt aantal mensen toe op strand'

Jeroen van Anholt van Beachclub The Bing in Hoek van Holland is niet blij dat de gemeente elk weekend de parkeerplaatsen afsluit. Daardoor zijn er bijna geen mensen op het strand te vinden en kan hij amper iets verdienen met zijn (noodgedwongen) afhaal-service. "In een gemiddelde supermarkt lopen nog meer mensen dan hier op het strand, je kan toch ook een beperkt aantal mensen uit de regio toelaten?”, zegt hij.

"We zijn allemaal geschrokken van die ene zaterdag toen heel Nederland erop uit ging”, zegt Jeroen. "Dat was ook absurd, maar dat was eind maart. Inmiddels zijn mensen aan de regels gewend en houden mensen netjes afstand. En toch gooit de gemeente nog elk weekend de parkeerplaats dicht."

Beperkt aantal mensen



Jeroen moest zijn beachclub op 15 maart sluiten en besloot patat en vis te gaan verkopen vanuit een aparte unit. Maar doordat de parkeerplaatsen op slot zijn, komen er bijna gaan klanten bij zijn beachclub.

"Het is natuurlijk raar dat Rutte zegt: 'ga lekker naar buiten voor een ommetje en steun de horecaondernemer in de regio door eten af te halen', maar vervolgens sluit de gemeente wel het strand. Dat is heel zuur. Er zijn nu allemaal handhavers die mensen terugsturen, maar je kan toch ook een beperkt aantal mensen uit de regio toelaten? Bijvoorbeeld 300 of 1000. We hebben hier zoveel kilometers strand. Je moet wel heel erg je best doen om tegen iemand aan te lopen."

Creatief ondernemen

"Ik snap de maatregelen heel goed. Maar wij weten heel goed onze horeca in te richten op de maatregelen. Laat ons maar creatief zijn. Ik heb al allerlei protocollen klaarliggen en van alles besteld. Zoals 600 paar handschoenen, infrarood thermometers om de temperatuur van mijn personeel te meten, 30.000 desinfectieflesjes, vloerstickers, et cetera. Ik ben zelfs een stoplicht voor bij de toiletten aan het knutselen. En we hebben dus een viskraam neergezet waar mensen kunnen afhalen."

Overleven

"Nu sturen ze iedereen maar gewoon weg en ontnemen ze mij en de andere ondernemers de kans om een boterham te verdienen. Als ze alleen een beperkt aantal mensen uit de regio toe zouden laten, dan kan ik overleven. En die mensen zijn blij dat ze bij ons een visje kunnen eten."