Appartementen ontruimd na brand in flat Maassluis

Aan de Mozartlaan in Maassluis is zondagavond een grote brand uitgebroken in een flatgebouw op de 4e etage. De brand ontstond op een balkon. Vervolgens vloog het zonnescherm in brand en sloeg het vuur over naar de slaapkamer.

De brand is inmiddels geblust. Alle aangrenzende woningen zijn ontruimd. Bij het ontruimen is nagegaan of er mogelijke coronapatiënten aanwezig waren in het pand. Naar verwachting kunnen de bewoners van de aangrenzende appartementen vanavond weer naar huis.

De politie roept op om niet te gaan kijken. "Laat de hulpverleners hun werk doen en respecteer de corona-maatregelen!", zegt de politie op Twitter.

Er is niemand gewond geraakt. De brandweer stelt een onderzoek in. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend.