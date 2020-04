Lee Towers baalt dat bekerfinale Feyenoord niet door gaat

Eigenlijk had Lee Towers vandaag in een volle Kuip moeten optreden tijdens de bekerfinale. In plaats daarvan zit de zanger een boek te lezen in zijn tuin in Curaçao. "Ik voel me hier veiliger dan in Nederland."

"Er waren hier er een stuk of veertien mensen besmet, waarvan er tien inmiddels alweer genezen zijn", zegt de zanger tegen Peter van Drunen bij Radio Rijnmond. "Alles is onder controle. De regering doet het dus best wel goed. Je moet er niet aan denken dat je op een eiland zit en dat er niet voldoende faciliteiten zijn."

"Curaçao zit op slot. Je mag twee keer per week boodschappen doen met de auto. Ze hebben hier ook een avondklok. Wij zitten in de gevarenzone qua leeftijd, dus wat dat betreft voelen we ons hier veiliger dan in Nederland. Het weer is ook goed. We kunnen hier gewoon naast ons huisje een boekje lezen."

"Wat ik het meeste mis? Feyenoord. Vandaag zou de bekerfinale zijn. Het was geweldig geweest als we de beker nog even binnen hadden kunnen slepen. Maar we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. Ja, ik mis mijn optredens ook wel maar ik heb nu ook geen behoefte om in deze barre tijden op de bühne te staan en te roepen: nu met z'n allen."

Luister hierboven het hele interview met Lee Towers bij Radio Rijnmond.