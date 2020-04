Het weer vandaag: Zonovergoten

Vandaag is het zeer zonnig en is er werkelijk geen wolkje aan de lucht. De temperatuur loopt op naar maximaal 19 graden.

De oostenwind is nadrukkelijk aanwezig en neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 8 graden. De oostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het opnieuw stralend zonnig en wordt het een graadje warmer. De temperatuur komt uit op 20 graden. Wel staat er opnieuw een stevige oostenwind. De oostenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten

De komende dagen zorgt een krachtig hogedrukgebied boven het noorden van Europa voor een oostelijke stroming waarmee kurkdroge lucht wordt aangevoerd. Het resultaat is zonovergoten weer. Pas vanaf verschijnt er meer bewolking.

De temperatuur loopt geleidelijk op naar 22 graden op donderdag. Er staat de eerste dagen nog wel een stevige oostenwind.