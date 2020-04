Stuk drukker op de weg in de spits

De ochtendspits verloopt deze maandag een stuk drukker dan de afgelopen weken. Automobilisten op de A15 hadden zelfs de twijfelachtige eer om in een van de eerste files na de uitbraak van het coronavirus te staan.

Op de A15 tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam stond het verkeer over een lengte van acht kilometer stil. De vertraging liep op tot ruim een kwartier. Volgens Rijkswaterstaat was er niet een direct aanwijsbare oorzaak van de file, anders dan 'de drukte op de weg en een ongeluk op een andere snelweg waardoor verkeer werd omgeleid'.

Op sommige plekken reed het verkeer stapvoets, zoals op de C.G. Roosweg in Krimpen voor de Algerabrug.

Uit een enquête van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat er tussen eind maart en begin april de helft minder vervoersbewegingen waren. Een kwart van de Nederlanders die door de coronacrisis zijn gaan thuiswerken verwacht ook later vaker thuis te werken. Eenderde wil blijven vergaderen via een video-app.