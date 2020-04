Geen nieuwe sterfgevallen in Zuid-Holland Zuid; volg alle updates van maandag 20 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Klik hier voor alle updates van zondag 19 april.



• Er zijn inmiddels 3751 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal ziekenhuisopnames staat maandag op 9779. Er zijn 33.405 vastgestelde besmettingen in Nederland.

• De meest recente cijfers van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen een totaal van 332 sterfgevallen in de regio.

• Automobilisten op de A15 hadden maandagochtend de twijfelachtige eer om in een van de eerste files na de uitbraak van het coronavirus te staan.