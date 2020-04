Man loopt halfnaakt met mes op straat

Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag de grootste moeite gehad om een verwarde man met een mes te arresteren. Dat gebeurde in Rotterdam-Charlois.

"De man liep in de nacht buiten met enkel een boxershort aan, had een mes bij zich en was vermoedelijk onder invloed van drugs", schrijft de politie op Twitter.

De man probeerde de arrestatie te voorkomen door zich wild te verzetten. Agenten hielden hem uiteindelijk in bedwang tot een ambulance aankwam. Hij is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.