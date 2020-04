Erasmus Universiteit optimistisch over online tentamens, ondanks fraudegevallen

De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat op grote schaal examens online afnemen. De universiteit heeft er alle vertrouwen in dat studenten afzien van spieken tijdens de online tentamens die deze weken worden afgenomen.

Er zijn al zes tentamens geweest, waarbij een speciaal bureau op de computer en telefoon van de studenten meekijkt of ze niet spieken. Daarbij is een aantal verdenkingen van fraude geweest, waar de examencommissie nog naar kijkt.

Klooien

Maar Jeroen Jansz van de Erasmus Universiteit is optimistisch. Het is volgens hem bovendien in het belang van de student zelf om niet te spieken bij de online tentamens:

"Als ze gaan klooien of frauderen, dan is het voor de universiteit onmogelijk om te doen waar we voor zijn, namelijk die opleiding van hoge kwaliteit aanbieden", aldus Jansz maandag op Radio Rijnmond.

"Ze kunnen dan vervolgens niet verder met hun studie en zijn dan natuurlijk wel de pineut, want zij lopen dan vast. Dat mag gewoon niet gebeuren. Daarom steken we er zoveel tijd en moeite in."

Spiekbriefjes

Of de online tentamens een blijvertje worden, hangt af van de evaluatie eind juni. Docenten kunnen ook kiezen voor een werkstuk, mondeling tentamen of een open-boektoets.

"Geen enkele examenmethode is waterdicht. In de standaardmethode worden er ook spiekbriefjes gebruikt om te frauderen, maar dit is de meest veilige omgeving als je voor deze toetsvorm kiest om te creëren."