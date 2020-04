'Veel te vroeg voor versoepeling in verpleeghuizen, alle lijnen lopen nog omhoog'

Afgelopen week klonken stemmen om bewoners van verpleeghuizen zelf de keuze te geven of ze familiebezoek willen ontvangen. Saeeda Versluis, specialist ouderengeneeskunde in Rotterdam, vindt dat geen goed idee. "Het is nog veel te vroeg om de coronamaatregelen in de verpleeghuizen te versoepelen, alle lijnen lopen nog omhoog", vertelde zij op Radio Rijnmond.

Dinsdagavond maakt het kabinet in een persconferentie bekend of de huidige coronamaatregelen in Nederland, die nu gelden tot 28 april, worden verlengd of eventueel worden versoepeld.

Versluis, tevens aangesloten bij Verenso (vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde) en werkzaam in verschillende Rotterdamse verpleeghuizen, begrijpt de roep om versoepeling overigens wel. "Het is natuurlijk ook schrijnend dat mensen geen bezoek kunnen krijgen, familie is alles voor je als je in een verpleeghuis woont."



"Maar het dichthouden van de verpleeghuizen is nu de beste manier om de bewoners te beschermen, want via mensen komt het virus binnen. Hoe meer bezoek, hoe meer risico. En ja, we horen vanuit de maatschappij toch enigszins geruststellende cijfers over bijvoorbeeld de daling van het aantal coronapatiënten op de intensive care. Maar dat zien wij in de verpleeghuizen echt nog helemaal niet. De sterftecijfers, de verdenkingen, de bevestigde besmettingen, alle cijfers lopen nog omhoog. Dus het is gewoon echt te vroeg voor versoepeling."

Maatregelen hebben effect

"De maatregelen die we hebben genomen met het beperken van het bezoek lijken wel degelijk effect te hebben", vult Versluis aan. "Je ziet wel dat het verpleeghuizen door deze maatregelen lukt om het virus buiten de deur te houden. De verpleeghuizen waar het aantal overlijdens nu zo hoog is hadden het virus waarschijnlijk al binnen de deuren op het moment dat het op slot ging. Maar bij een verpleeghuis waar ik werk in Crooswijk is bijvoorbeeld nog geen corona binnengekomen."

Versluis ging op Radio Rijnmond ook in op het tekort aan hulpmiddelen in de zorg, en wat dat heeft betekent voor de verpleeghuizen. "Vanwege het tekort zijn de hulpmiddelen al snel regionaal verdeeld, waarbij de verpleeghuizen achteraan de rij hebben gestaan. Dat is ergens ook begrijpelijk denk ik, als je kijkt naar het gitzwarte scenario waarin er op overvolle IC's keuzes gemaakt zouden moeten worden."

"Het is wel zo dat de bewoners van onze verpleeghuizen vaak niet op de IC's terechtkomen, omdat die mensen zelf al hebben besloten: aan mijn lijf geen polonaise meer. Die willen niet meer verplaatst worden naar het ziekenhuis", vervolgt Versluis. "Dan is het wel zuur als je die mensen onvoldoende kunt beschermen, omdat je de middelen daartoe niet hebt."

Doorwerken met hoestje of kuchje

De verdeling van de hulpmiddelen is niet het enige verschil tussen verpleeg- en ziekenhuizen dat Versluis constateert. "In het ziekenhuis werd je naar huis gestuurd als je een hoestje of kuchje had, in het verpleeghuis hebben we die luxe gewoon niet. Als al het hoestende personeel van verpleeghuizen thuis zou blijven, zijn er gewoon niet genoeg handen aan het bed. Dus werd er tegen die mensen gezegd: als het even kan, kom wel werken."

"Daarmee zaten medewerkers heel erg in een spagaat. Je hoest, niest en bent verkouden, maar wordt niet getest. Daardoor weet je niet of je patiënten aan het besmetten bent, en dat is een hele nare situatie. Dat gaat nu wel beter, maar dat had eerder gekund", besluit Versluis.

