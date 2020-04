Fors meer schietpartijen en 'er vallen ook volstrekt onschuldige slachtoffers'

Het lukt de politie niet om die invoer aan te pakken. Vorig jaar zijn bijna zesduizend illegale wapens in beslag genomen, ongeveer evenveel als in het jaar ervoor.

Rotterdam

In de regio Rotterdam leidde een onderzoek naar vuurwapenhandel eind vorig jaar tot de aanhouding van acht verdachten. Zij zijn vermoedelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de vuurwapens die in het criminele milieu in Rotterdam en omstreken in omloop zijn.

34 mensen zijn vorig jaar doodgeschoten en 120 mensen raakten gewond, ongeveer evenveel als het jaar ervoor.

"Vuurwapens spelen een belangrijke rol bij het beslechten van conflicten in de onderwereld", zegt Dick Schouten van de politie. "Daarbij vallen ook volstrekt onschuldige slachtoffers, bijvoorbeeld een omstander of iemand die door de schutter per abuis als het beoogde doelwit wordt aangezien."

Inzamelacties

Om het bezit van vuurwapens tegen te gaan worden op meerdere plekken inzamelacties georganiseerd, waarbij mensen vuurwapens kunnen inleveren zonder te worden gestraft voor illegaal vuurwapenbezit. Zo’n actie leverde vorig jaar in de Eenheid Rotterdam 262 wapens en ruim 600 kilo munitie op.