Eiland van Brienenoord is nog open, maar plukt daar wel de zure vruchten van

Het wordt langzaam drukker op straat, op de weg en in de natuur. De intelligente lockdown valt ons zwaar. En omdat veel stranden en parken dicht zijn, overstromen de plekken die nog wel open zijn. Het Eiland van Brienenoord is zo'n plek en daar hielden ze dit weekend hun hart vast. Want waar mensen komen, blijft afval liggen.

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal bezoekers aan het eiland sterk toegenomen. Die nemen vaak een hapje en een drankje mee. Niks aan de hand, als ze hun troep ook weer meenemen of weggooien.

Boswachter Mirjam Eikelenboom merkt dat dat helaas vaak niet het geval is. "We merken wel dat het eiland drukker is geworden sinds de coronamaatregelen. En daarmee hebben we ook gemerkt dat er een toename is van het zwerfafval."

De combinatie mooi weer en corona is er één die negatief uitpakt voor het eiland. Plastic flesjes, zakjes, papiersnippers, blikken bier. Je komt het allemaal tegen als je een rondje maakt over het eiland. De boswachter baalt dat het allemaal blijft liggen, maar: "Tegelijkertijd is het ook een teken dat mensen het eiland weten te vinden in deze tijden."

Bekend maakt bemind

Ze vervolgt: "We zitten bovenop elkaars lip. Het Eiland van Brienenoord ligt in hartje Rotterdam, zou ik bijna zeggen. En dus is het een belangrijke plek voor mensen om even een frisse neus te halen. Als je in een flat woont en geen balkon hebt, is het heel fijn om toch naar buiten te kunnen. En ik denk dat bekend bemind maakt."

Dat iedereen zijn eigen troep meeneemt is natuurlijk de beste oplossing. Een alternatief zou zijn het eiland te sluiten voor publiek. Maar dat vindt de boswachter toch geen goed idee. "Als we een hek om een natuurgebied zetten, kun je je afvragen of dat de beste bescherming van de natuur is. Ik vind dat de natuur er ook is om van te genieten. En ja, daar horen bepaalde spelregels bij, zoals je afval opruimen."

Daarom de dringende oproep: "Het is broedseizoen. Ik ken de voorbeelden van vogels die hun nestje bouwen met plastic bouwmateriaal. Dat is glad. De nestjes vallen uit elkaar. De eieren vallen kapot. En dat is of blijft de boodschap, corona of niet: mensen, gooi je afval in de afvalbak. En als je dan toch bezig bent: neem even dat blikje mee wat er al lag", zegt Eikelboom.