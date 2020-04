Tbs-kliniek Kijvelanden gaat na ontsnapping personeel altijd controleren

De Kijvelanden in Poortugaal scherpt de beveiliging verder aan. Niet alleen bezoekers van de patiƫnten worden nog beter gecontroleerd, ook het personeel gaat elke keer worden onderzocht. Dat meldt de tbs-kliniek naar aanleiding van de gewelddadige ontsnapping op 1 maart.

Twee verdachten konden ontsnappen door het gijzelen van een medewerker van de kliniek. Zij beschikten over een pistool en een mes. Buiten ging het duo er vandoor in een bestelde taxi. Op de A15 in de Betuwe eindigde de vlucht. Dennie M. (37) werd bij een vuurgevecht door de politie doodgeschoten. Handlanger Tony van H. (52) werd aangehouden.



Volgens Fivoor, de koepel waaronder de Kijvelanden valt, waren voor de ontsnapping al vermoedens. Bij een inspectie van de kamers werd onder meer een touwladder gevonden. De leiding van de kliniek heeft daarna diverse maatregelen genomen om het contact tussen beide gevangenen te minimaliseren.

Aanhouding

Het blijft dan ook de vraag hoe M. en Van der H. aan een wapen, mes en mobiele telefoon zijn gekomen. Een vrouw werd daarvoor al aangehouden.

De politie onderzoekt de toedracht. De instelling vindt overigens dat het gijzelingsprotocol door de medewerkers goed is nageleefd.

Losse flodders

Fivoor schrijft dat bij de ontsnapping vermoedelijk enkel met losse flodders is geschoten. Dat gebeurde zowel binnen als buiten de kliniek. In de Kijvelanden werd op personeel gemikt, buiten namen de ontsnapten omwonenden onder vuur.

Om herhaling te voorkomen worden meerdere maatregelen genomen. Naast de controles van bezoekers en personeel, mogen ook geen andere spullen mee de kliniek in. Het gaat om tassen en kinderwagens.

Ook wordt een techniek toegepast om gsm-verkeer te blokkeren.



Ook werkt Fivoor/de Kijvelanden mee aan een onderzoek om omwonenden van de kliniek beter en sneller te informeren bij ontsnappingen.

Burgemeester

Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard, wil meer aandacht voor de maatregelen ten aanzien van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners. Ze is blij met de aanpak van Fivoor. "Het is een eerste stap naar duidelijkheid over de gebeurtenissen van 1 maart. Ik heb aan Fivoor gevraagd om deze bevindingen met de inwoners van Albrandswaard te delen.”

Andere onderzoeken naar de ontsnapping lopen nog. Het gaat onder meer om de toedracht van de schietpartij waarbij Dennie M. om het leven kwam.