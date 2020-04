Rijnmond Dreamteam: Ferry Corsten, Esther Hart en Paul Elstak beantwoorden je vragen

Zoveel mogelijk binnen moeten blijven is soms behoorlijk uitdagend. Maar het is ook een kans om iets nieuws te leren, of nog beter te worden in dat wat je al doet. Om je op weg te helpen gaan elf bekende toppers uit onze regio, allemaal toonaangevend in hun vak, de komende weken alle vragen beantwoorden die je maar wil stellen.

Hoe word ik een goede dj? Hoe zing ik de hoogste noot? Of je nu een voetballer bent, een dj, dichter, een rapper of een zangeres: Het Rijnmond Dreamteam helpt je. In dit bericht stellen we de eerste drie teamleden voor.

Ferry Corsten

Als je al jaren aan de top van de dance staat moet je wel iets in je mars hebben. Dat heeft Ferry Corsten, muziekproducent en dj, absoluut. Hij maakt vanuit zijn eigen, schitterende studio in Capelle aan den IJssel muziek die de hele wereld over gaat.

Corsten begon in de gabber, maakte furore in de trance en nam onlangs een waanzinnig kalm album op, als medicijn voor deze gekke tijd. Wil jij weten hoe je de top bereikt? Of hoe je sleutelt aan een dancetrack? Corsten deelt het graag.

Esther Hart

Geen Eurovisie Songfestival dit jaar, we weten het allemaal. Een Rotterdamse die daar echt om treurt is natuurlijk Esther Hart, die zelf ook deelnemer geweest. Met veel plezier leefde ook Esther toe naar wat ze eerst nog ondenkbaar achtte: de finale van Eurovisie, in eigen stad!

Voorlopig dus. Maar niet getreurd, besloot Hart, die ook zangcoach is van artiesten als Marco Borsato: zingen kun je natuurlijk altijd. Ook thuis. Hoe haal je de hoogste noot? Wat zijn goede zangoefeningen? Ze legt het je graag uit.

Paul Elstak

'I wanna see a rainbow high in the sky...' Herken je het al? Het zijn natuurlijk de eerste woorden van de houseklassieker Rainbow in the sky van Paul Elstak, die tegenwoordig in de Hoeksche Waard resideert en nog altijd optreedt met dit nummer – als de omstandigheden dat toelaat. Dat Elstak dit nummer in een vliegtuig verzon wil hij best verklappen.

Je mag hem alle vragen stellen: hoe weet je bijvoorbeeld wanneer iets een goed liedje is? En hoe zorg je er voor dat je na al die jaren nog steeds zelf ook van zo'n liedje houdt?