Lichtreclame 'Van Leeuwen Buizen' op flat aan Kleinpolderplein wordt vervangen

Er is commotie in Rotterdam-Overschie over het verdwijnen van de enorme reclameletters van de Van Leeuwen Buizen Groep. De letters op een flat aan de Abtsweg bij het Kleinpolderplein staan er al sinds de jaren '70.

Al tientallen jaren is de tekst op het dak van de flat een ijkpunt voor automobilisten die Rotterdam inrijden. "Het is altijd een gevoel van thuiskomen als ik de letters Van Leeuwen Buizen Zwijndrecht weer zie", schrijft iemand in de Facebookgroep Overschie Leeft. Een andere bewoner schrijft een actie te willen beginnen tegen de sloop.

Vernieuwd

Maar dat is niet nodig. De oude letters worden deze week verwijderd, maar ze komen in vernieuwde vorm terug op de flat, vertelt Ingrid den Hartog van de Van Leeuwen Buizen Groep.

"We realiseren ons dat het een iconische en nostalgische plek is bij het Kleinpolderplein. De neonverlichting was aan vervanging toe en door het hoge stroomverbruik niet meer van deze tijd. Daarom kiezen we nu voor led-verlichting."

Op Twitter zegt het bedrijft ervan uit te gaan dat 'het iconische karakter behouden blijft'.

Maandag hebben alle bewoners een kleine attentie gekregen voor de bouwoverlast op het dak van hun flat. De nieuwe lichtreclame is volgende maand klaar.