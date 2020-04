Excelsior en Stephen Danyo in Rijnmond Sport

In deze aflevering zien we hoe Stephen Danyo zijn conditie op peil houdt. Het jaar 2020 zou zijn jaar worden. Hoe komt hij de coronacrisis door?

Verder spreken we met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Zijn spelers hebben in afwachting over het besluit over de hervatting van de competitie vervroegd vakantie. Wat doet de oefenmeester met al zijn vrije tijd en wordt er dit seizoen nog gevoetbald?

Bekijk de aflevering van Rijnmond Sport in zijn geheel terug.