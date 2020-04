Smaakmaker Aad wordt gemist op de leugenbank van Maassluis

De leugenbank in Maassluis in 2019 met Aad van Rooijen (met alpinopet) nog erbij

De hele wereld werd op de korrel genomen."Grote muil, maar een klein hartje", zo omschrijven de achtergebleven makkers. Aad overleed onlangs op 75-jarige leeftijd aan kanker.

Ze zitten weer op de leugenbank, zoals hun vaste stek wordt genoemd: de 'wijze mannen' van Maassluis. Toch is het beduidend stiller dan voorheen. De bulderende lach van Aad ontbreekt. Evenals zijn rauwe mening over van alles en nog wat.

"We missen 'm heel erg", zegt vriend Gerard. "Hij was de gangmaker. Had overal een mening over, hield de spanning erin hier. Gezelligheid, lachen, nu is de kop eraf zeg maar."

Tekst gaat door onder de foto.



Jinek

Aad van Rooijen maakte furore in video's op Rijnmond. Landelijk werd zijn ongezouten mening over onder meer het klimaat opgepikt door DWDD, Jinek en Dumpert. In oktober hoorde Aad dat hij terminaal was vanwege kanker. Hij ging er manmoedig mee om en vertelde al euthanasiepapieren klaar te hebben liggen.

"Ik heb een goed leven gehad, pech gehad", was zijn motto. Toch sprak Aad nog met verve over alle problemen in de wereld maar zijn eigen situatie hield hij liever voor zich. Kort voor de kerst overleed hij.

De overgebleven krasse knarren overleefden de winter wel. Onder de lentezon zitten ze weer met regelmaat aan de kade van Maassluis. Sommige matties zijn wel ziek geweest in de afgelopen maanden. "Geen corona gelukkig", zegt Cor terwijl hij zijn hengel vasthoudt.

"Ik hou veilige afstand, kijk maar", lacht de visser terwijl hij een rolmaat uit zijn zak haalt. "Hier, anderhalve meter. Nee, dat ding is niet om mijn vissen op te meten", buldert het. "Ik heb een klein scholletje gevangen maar weer teruggegooid, te klein."

De tekst gaat door onder de foto.



Gelachen

Tijdens de uitvaart van Aad in januari werden ook de Rijnmondvideo's vertoond waarin Aad met gestrekt been fenomenen als burn-out, klimaat en voetbal op de korrel nam. "Voor de familie was het natuurlijk verdrietig maar er werd ook veel gelachen om die beelden", zegt Bertus lachend. "We missen 'm echt, maar zoals Aad zei: 'het leven gaat door.' Iedereen komt aan de beurt."

Ondertussen arriveren twee BOA's die de leugenbankzitters wijzen op de geldende coronamaatregelen. "We zijn inderdaad een kwetsbare groep maar we houden afstand, kijk maar", lacht Cor terwijl hij zijn rolmaat uit de zak haalt. "Ik blijf lekker vissen hier. Helaas zonder Aadje."