Cheers: Britten met drank op achter het stuur hardleers

De Koninklijke Marechaussee heeft zondagavond vier mensen die teveel gedronken hadden bij Schiphol van de weg gehaald. Ze zaten in een bestelbusje dat eerder op de avond bij Hoek van Holland was gecontroleerd. Toen kregen alle inzittenden al een rijverbod opgelegd.

De bestuurder, een 47-jarige Brit, bleek bij de controle in Hoek van Holland bijna 3,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Omdat zijn passagiers vermoedelijk ook teveel op hadden, kreeg iedereen een rijverbod van 12 uur.

Maar even later bleek de bestelwagen toch op de A4 richting Schiphol te rijden. Nu zat echter een 35-jarige Brit, een van de passsagiers, achter het stuur. Ook hij had teveel gedronken. Deze man moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een boete voor rijden tijdens een rijverbod.