Tip voorkomt overval op ijssalon in Barendrecht

Een 18-jarige jongen uit Hengelo is zondagmiddag aangehouden in Barendrecht. Hij zou van plan zijn geweest een overval te plegen op een ijssalon aan Het Vlak.

De politie had een anonieme tip gekregen over de overvalplannen. Daarop werd ter plaatste een onderzoek gestart. Bij het zien van een politieauto ging de Hengelose tiener ervandoor. Dat trok de aandacht. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden.

Een speurhond vond even later een wapen dat de verdachte vermoedelijk bij zich had, maar tijdens zijn vlucht had achtergelaten.