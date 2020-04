De horeca heeft het zwaar in deze tijd van corona. Daarom heeft een Rotterdamse ondernemer via Facebook opgeroepen tot de actie 'De horeca staat stil'.

Horecaondernemers in het hele land staan op dit moment in een wit shirt klappend voor hun zaak. Het doel is om te laten zien wat de horeca betekent voor de Nederlandse samenleving.

Kijk hieronder live mee naar de actie door de horecazaken op de Witte de Withstraat in Rotterdam.

