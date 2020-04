VIDEO: Tientallen horecaondernemers aan de Witte de Withstraat klappen voor hun zaak tijdens actie

De ondernemers maken zich zorgen over hun toekomst nu hun zaken gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen. Zij staan nu in de Rotterdamse binnenstad letterlijk voor hun zaak te klappen.

Ook sprak Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland over de maatregelen in de sector. Hij ervaart, als eigenaar van meerdere cafés in de regio, ook problemen.

Lees meer