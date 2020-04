Twee bedrijven gesloten vanwege niet naleven coronamaatregelen

Twee bedrijven in onze regio blijven de komende tijd dicht, omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om een bedrijfspand in Rotterdam en een shoarmazaak in Krimpen aan den IJssel.

In het eerste pand aan de Innsbruckweg in Rotterdam zaten afgelopen weekeinde tientallen mensen illegaal te gokken. De politie hield 27 mensen aan en nam onder meer tienduizend euro cash, twee gokautomaten en auto's in beslag.

De eigenaar van de shoarmazaak in Krimpen aan den IJssel had meerdere keren te veel mensen binnen die eten kwamen halen of ter plekke shoarma zaten te eten.

De twee zaken blijven dicht zolang de noodverordening geldt die is ingesteld vanwege de coronacrisis.