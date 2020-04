Voetballer Jerdy Schouten mag huis in Bologna niet uit: 'Tijdens hardlopen aangehouden door politie'

Voetballer Jerdy Schouten uit Hellevoetsluis ging afgelopen zomer zijn droom achterna. Na een seizoen Telstar en een seizoen Excelsior, tekende Schouten bij Bologna uit de Italiaanse Serie A. Blessureleed hield hem aan het begin van het seizoen van het veld, maar hij groeide uiteindelijk uit tot basisspeler. Nu zit de middenvelder vanwege de corona-uitbraak alweer weken op de bank, in zijn eigen appartement in Bologna.

"In het begin van de crisis dacht ik nog: 'ik moet toch fit blijven, dus ik ga hardlopen'. En toen werd ik aangehouden door de politie dat het écht niet mag. Ik kreeg gelukkig geen boete, maar een waarschuwing. Of ze me herkende als Bologna-speler? Dat weet ik niet", zegt hij met een glimlach.

Saai

Via een hometrainer en wat gewichten probeert de 23-jarige voetballer zichzelf enigszins fit te houden. "Het is verschrikkelijk saai. Op sommige dagen is het heel moeilijk om vol te houden. Dat is denk ik ook normaal. Maar dan komt ook het besef dat er een kans bestaat dat we weer gaan voetballen. En dan wil je niet dat je vijf minuten op het veld stilstaat."

De dagen zien er al weken hetzelfde uit voor Schouten, die samen met zijn vriendin in quarantaine zit. "Als ik in mijn eentje was geweest, had ik nu in Nederland gezeten. Je mist je familie natuurlijk ook super erg. Ik denk nog elke dag: 'ik ga gewoon'. Maar het is voor mij belangrijk dat ik op de eerste training van Bologna kan staan. En dat is onzeker als je naar je eigen land teruggaat."

Veiliger

Uiteindelijk besloten Schouten en zijn vriendin om in Italië te blijven. "Het leek mij juist veiliger om hier te blijven. Ik weet dat ik in mijn huis blijf. Alleen voor boodschappen ga ik naar buiten. In Nederland zijn de regels nog wat soepeler en dan ga je meer doen dan dat misschien goed is. Dat heeft ook meegespeeld."

Over de situatie in Italië is Schouten voorzichtig positief. "Het lijkt de goede kant op te gaan. Voor het eerst waren sinds tijden minder dan vijfhonderd doden. De kleine hoop is er dat het de goede kant op gaat."

Bekijk hierboven het volledige Skype-gesprek met Jerdy Schouten vanuit Italië.