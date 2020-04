Leida dolblij met 'bureaufiets': 'Durf niet naar buiten door dat smerige rochelen'

Ook in het weekend draait Rijnmond Helpt op volle toeren. Het leverde een aantal mooie matches op, maar de snelste tot nu toe was maandagmorgen. Mevrouw De Vries werd al geholpen tijdens haar vraag in de uitzending...

De week had niet beter kunnen beginnen. Op de Facebook pagina van Rijnmond Helpt hadden we namens Leida de Vries al een oproep gedaan voor een 'kantoorfiets'. Omdat niemand wist wat zij daarmee bedoelde, mocht ze de 84-jarige Rotterdamse het maandagochtend op de radio bij Erik Lemmers uitleggen.

"Het zijn twee trappers. Een klein dingetje. En je kan hem ook op tafel zetten om je armen te bewegen. Mijn man van 89 en ik wisselen dat af. Maar nu is die van ons kapot", spreekt ze. Terwijl Erik Lemmers en Frank Stout beloven dat het voor woensdag geregeld is, heeft meneer Schippers uit Schiedam al naar de receptie gebeld. Hij heeft wel zo'n ding staan en wil hem ook best komen brengen.

Een uur later wordt Leida de Vries terug gebeld in de uitzending. Dolblij is ze. Niemand had verwacht dat het zó snel geregeld zou worden. "Ja, ik ben een verzamelaar en luister vaak naar Radio Rijnmond. Dus dat komt mooi uit nu", zegt hij. En de Schiedammer heeft ook nog een tip voor mevrouw De Vries. "Mijn moeder is 99 en gaat nog geregeld naar buiten. Als je een beetje oplet, kan dat gewoon." "Nou, weet je wat het is?", antwoordt Leida direct. "Ik durf niet naar buiten, want iedereen is tegenwoordig te pas en te onpas aan het rochelen. Bah!"

Jubileumloop

Beide gesprekken zijn hierboven terug te luisteren. Net als het fragment met Marti Schoenmakers, voorzitter van de Loopgroep Zuid. Ook zij mogen geen gezamenlijke lopen meer doen. In het kader van hun twintigjarig jubileum gaan zij op 2 mei een 24-uurs loop organiseren voor het Aafje verzorgingshuis op de Slinge. Hopelijk leidt het tot een prachtig resultaat.

Caroline uit Lage Land mailde ons zaterdagochtend. Ze kon wel een boodschapje gebruiken en haar kat was ook wel toe aan een schoon verblijf. Zondag hadden drie dames op haar oproep gereageerd en kwamen ze via Rijnmond Helpt bij elkaar terecht. Bedankt voor jullie hulp!

Spatmaskers

We bedanken ook Jiskar Schmitz. Samen met veel vrijwilligers maakt ze dagelijks ruim duizenden spatmaskers voor het Erasmus MC. In totaal nu al meer dan twintigduizend! Fantastisch. Verslaggever Esther Schalkwijk maakte daar een mooie reportage van.