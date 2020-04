'Kletscontainers' maken bezoek tussen verpleeghuisbewoners en familieleden tóch mogelijk

Een kijkje in de 'kletscontainer': Achter glas praten met familie in Rotterdams verpleeghuis

Een praatje maken met familieleden in het verzorgingshuis, kan voor bewoners en bezoekers van zorginstelling Laurens ondanks het coronavirus gewoon doorgaan. De organisatie heeft 17 'kletscontainers' neergezet bij hun verpleeghuizen in de regio. Helemaal coronaproof: achter plexiglas kletsen door een babyphone.

"Het is net of ik op bezoek ga in de gevangenis!", grapt Anja Groos tegen haar moeder achter het plexiglas. Daar kan mevrouw van der Water wel om lachen. "Maar daar is het niet zo leuk. Wij hebben bloemen erbij!"

Het 'kletshuisje' is gezellig ingericht met klassieke meubels, bloemetjes en een schilderij met schapen aan de muur. Het huisje moet ervoor zorgen dat de bewoners niet vereenzamen. Door het bezoekverbod in verzorgingshuizen, is contact alleen mogelijk via de telefoon of bijvoorbeeld een tablet.

"We vinden het heel naar dat er een bezoekverbod is", vertelt Monique van de Wal van Laurens. "Mensen missen hun familie en willen hun kinderen, kleinkinderen, partner en naasten zien. Op deze manier wordt dat mogelijk!"

De huisjes worden dinsdag officieel in gebruik genomen. Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om een bewoner te bezoeken. Na ieder bezoek wordt de kant van de bewoners schoongemaakt. Voor de bezoekers staan desinfectiemiddelen klaar.