Horecaondernemers voeren samen actie: 'Het is een gigantisch bloedbad'

Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vertelt over de maatregelen binnen de sector.

De horeca is als sector hard getroffen door de coronacrisis. Cafés, restaurants en andere horecazaken werden op 15 maart gesloten tot - inmiddels - zeker 28 april. "Ik denk dat ondernemers altijd laten zien dat ze creatief zijn, maar het is heel lastig om met deze maatregelen je winkel draaiende te houden", zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland over de maatregelen.

Ook hij ziet en ervaart zelf problemen. "Eigenaren en personeel laten zien dat ze voor hetzelfde staan, voor gesloten zaken. Dat doet allemaal pijn."

Iris Wulffraat van eetcafé Opa staat met tranen in haar ogen te kijken naar de actie. "Dat heeft twee redenen. Het feit dat je een lege straat inloopt en dat alle zaken leeg zijn. Aan de andere kant ook van ontroering."

Marco Buitendijk, eigenaar van De Witte Aap in de Rotterdamse Witte de Withstraat vertelt: "Deze actie is geslaagd als iedereen ons blijft ondersteunen. Personeel en werkgevers laten zien hoe ze saamhorig voor hun zaak staan."Willemsen benadrukt dat het coronavirus zwaar weer betekent voor de horeca. "Als er geen noodplannen zijn, wordt het heel moeilijk. De maatregelen die er nu zijn, blijken al te weinig. Vaste kosten lopen door, ondernemers lopen iedere dag hard achteruit."

Bloedbad in de horeca

Dit kan volgens Willemsen op de lange termijn voor ernstige gevolgen zorgen. "De angst is natuurlijk dat een zesde of een zevende van de bedrijven deze maand de deuren zou moeten sluiten. Als de maatregelen tot eind mei duren kan dat oplopen tot een derde. Een gigantisch bloedbad in de horeca."

Buitendijk vult aan: "Wij zijn een gezond bedrijf. We hebben wel wat buffers, maar niet oneindig. Het moet geen maanden gaan duren."

Rafiek Wirokarso van Warung Mini vindt dat de steunmaatregelen die er nu zijn, nog niet voldoende zijn. "Een deel van de kosten wordt gedekt, maar het is niet voldoende om alles draaiende te houden."

Versoepeling maatregelen?

Premier Rutte geeft op dinsdag een persconferentie over de coronamaatregelen. De horecaondernemers hopen dat hij dan bekendmaakt dat ze weer open mogen. "De gezondheid van de mensen gaat voorop dus ik denk dat wij achteraan de rij moeten aansluiten", zegt Wulffraat.

Toch is er wel goede moed. "Het is ijlen, maar ik hoop het wel", besluit Buitendijk.

