Foutje, bedankt: Erasmus Universiteit annuleert op laatste moment tentamen vanwege lek

Honderden studenten van de Erasmus School of Law, een faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, hebben maandagavond te horen gekregen dat hun online tentamen Formeel strafrecht is geannuleerd. Dat gebeurde drie kwartier voordat het tentamen zou beginnen. Door een fout was een deel van het tentamen al online gezet.

Het tentamen Formeel strafrecht stond maandag gepland voor 18:30 uur. Rond 17:45 uur kregen de studenten een bericht via het interne berichtensysteem dat het tentamen niet doorging. "Door een menselijke fout is een deel van de inhoud van dit tentamen afgelopen zaterdag onbedoeld via Canvas gepubliceerd."

Canvas is de elektronische leeromgeving van de Erasmus Universiteit. In de loop van maandagmiddag kwam de fout aan het licht. "Hierdoor kan een niet te controleren mate van ongelijkheid tussen studenten zijn ontstaan in de mogelijkheden om het tentamen met goed gevolg af te leggen", schrijft de universiteit in de e-mail aan de getroffen studenten.

"Als Erasmus School of Law staan we voor een zorgvuldige tentaminering, een eerlijke en transparante beoordeling van tentamens en daarmee voor de waarde van onze diploma's', gaat het bericht verder. Erasmus School of Law zegt de fout te betreuren.

Hoe de fout gemaakt kon worden, is nog niet duidelijk. De universiteit zoekt nu naar een alternatieve oplossing voor het tentamen.