Ondernemers in de regio gaan zeer inventief om met coronavirus

Wat doe je als je door het coronavirus geen klanten mag ontvangen in het bedrijf waar je jarenlang keihard aan hebt gewerkt? Ondernemers in onze regio blijken zeer inventief in het bedenken van creatieve oplossingen.

De Dordtse Fiona van breakfast- en lunchroom Coffeelicious was er als de kippen bij toen ons land half maart gedeeltelijk op slot ging. "We hebben direct een plan B bedacht. Onze bakkerij hebben we in twaalf uur omgebouwd tot een winkeltje. Daarnaast hebben we een hele nacht nagedacht over de marketing. We zijn in gesprek gegaan met Jumbo, met als gevolg dat we in twee supermarkten een pop-up store hebben."

Kroket en patat

Bij snackbar Verhage in Dordrecht en Paul & Paul Kozijnen en Zonwering in Bergschenhoek wordt ook aangepast gewerkt. Verhage heeft een route over het terras en door de zaak aangelegd, waardoor klanten veilig hun kroket en patat kunnen bestellen. Bij Paul & Paul werkt een groot deel van het personeel thuis. De showroom is wel open en door middel van videobellen met een medewerker kunnen klanten toch een rondje maken door het bedrijf.

Tiengemeten

Ook het eiland Tiengemeten is zwaar getroffen door de crisis. De pont die normaliter meerdere keren per dag heen en weer vaart tussen de Hoeksche Waard en het eiland, is nu uit de vaart en daardoor hebben toeristen geen toegang.

Annette van het bezoekerscentrum gebruikt de rust om na te denken over wat Tiengemeten te bieden heeft: "We hebben veel foto's gemaakt om te laten zien hoe de natuur ontluikt. We hopen snel weer mensen te mogen ontvangen, want het is zo fijn om hier te zijn."

Heb jij ook een eigen bedrijf en heb jij noodgedwongen een aantal wijzigingen door moeten voeren om te overleven? Maak dan een vlog van maximaal twee minuten en stuur 'm naar video@rijnmond.nl. Let op: geen reclame-vlog, maar een filmpje waarin je laat zijn hoe jij, als ondernemer, omgaat met de coronacrisis.

