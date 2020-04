Jongeren in Crooswijk willen het liefst corona 'eruit knallen'

Jongeren in Rotterdam-Crooswijk willen het liefst 'corona eruit knallen'. Jongerencoaches in de wijk zijn voorstander van slimmer chillen, zoals het heropenen van de buitensportplekken in de stad.

"Het is heel moeilijk om je aan de regels te houden, je voelt je opgesloten", vertelt de 18-jarige Yassin. "Op zo'n moment wil je even iemand zien, even een gesprekje met iemand voeren", voegt hij eraan toe.

Tóch een boks of omhelzing

De coronamaatregelen zoals minimaal 1,5 meter afstand? Die schieten er dan al gauw bij in, is de ervaring. Het blijft voor de jongeren moeilijk om gewoontes te doorbreken, die ze voor de maatregelen wel hadden. Zoals het geven van een boks of een omhelzing: Yassin ziet het om zich heen veel gebeuren.

"Daar gaat het al mis. Voor je het weet, heb je een prent", zegt hij. Yassin heeft gelukkig nog geen bekeuring op zak en hij probeert zich zo goed en zo kwaad als het gaat aan de regels te houden.

Yassin kan het gevoel van jongeren en waarom ze moeite hebben met de beklemmende regels door corona, goed verwoorden. "Iedereen weet wat de regels zijn, maar je eraan houden, gebeurt niet altijd. Dat is gewoon heel lastig. Van een jongere kan je niet verwachten dat die precies doet wat hem wordt opgedragen. Een perfecte wijk bestaat niet."

Van huis uit wordt Yassin gepusht om zich aan de regels te houden. Ook de 17-jarige Mohamed wordt door zijn ouders in toom gehouden. "Mijn ouders zitten er kort op. Vooral mijn vader, die zit er strak op", zegt hij lachend. "Ze zijn een beetje bang en ze willen niet in aanraking komen met de ziekte. Ik houd natuurlijk van mijn ouders, mijn broertjes en zusjes. Ik moet het wel voor hen doen."

Jongeren worden op straat veel gewaarschuwd en krijgen boetes opgelegd. "Daar horen we veel over in de wijk en sommigen krijgen er zelfs meer dan één, dat is heel zuur", vertelt Mohamed. Ook hij overtreedt de regels wel eens en geeft toe dat dat niet verstandig is. "Eerlijk gezegd ga ik ook chillen en soms ook met meerdere jongens. Dat is niet heel verstandig maar een vriend wegsturen, dat kan niet echt."

Voor Mohamed valt er een hoop weg door corona: niet naar school, geen kickboksen en geen kickbokstrainingen voor de kinderen in de wijk. "Ik ben als een grote broer voor mijn leerlingen." Als hij ze tegenkomt in de wijk, dan lukt het ook niet om afstand te houden. "Dan komen ze op me afgerend voor een knuffel."

'Corona is no joke'

Met het filmpje 'Corona is No Joke' drukken jongerencoaches, handhavers en wijkagenten jongeren op het hart zich aan de coronaregels te houden. Dit filmpje is op sociale media viral gegaan en veel bekeken. Jongerencoach Gino Wouter wordt daardoor op straat herkend en grijpt zo de kans aan om een praatje aan te knopen.

Gino Wouter is jongerencoach bij DOCK in Kralingen-Crooswijk en legt uit hoe moeilijk het is voor jongeren om zich aan de strenge coronaregels te houden. "Van het ene op het andere moment zijn er de maatregelen. Scholen, sportclubs en horecatentjes gaan dicht en er valt een behoorlijk groot deel van de dag weg. Al die maatregelen zijn een hele grote uitdaging om mee om te gaan en jongeren hebben een uitlaatklep nodig en zoeken die misschien wel meer op straat. En dan is het ook nog eens lekker weer."

Volgens de jongerencoach is het voor de jongeren geen kwestie van niet willen, maar eerder niet kunnen om consequent gehoor te geven aan de regels. "Niet iedere jongen is vaardig genoeg om ermee om te gaan als iets opeens weggekaapt wordt. Als een balletje trappen of kickboksen op straat wordt weggehaald, dan kan dat een behoorlijke impact hebben. Dan moeten jongeren hun tijd anders gaan invullen en daar ligt het risico."

Meer online contact

Jongerencoaches maken rondes door de wijk, maar zoeken nu ook meer contact via sociale media en online sessies. "Zo houden we het contact met jongeren warm en kijken we wat er speelt onder jongeren." Als het enigszins kan, dan pleit jongerenwerker Gino voor het versoepelen van de maatregelen voor jongeren.

"Nu staan er hekken om de sportveldjes op straat. Die zou je weer een beetje kunnen opengooien, zodat ze een potje kunnen tafeltennissen of tennissen. Dan kunnen ze hun energie kwijt." Dat vindt hij een slimme manier van chillen.

Slimmer chillen

De veiligheidsregio's lanceerden vorige week de campagne 'Slimmer Chillen' . Zij pleiten voor een versoepeling van de coronaregels voor jongeren, omdat ze zien dat die het er met de dag moeilijker mee hebben. Premier Rutte zal dinsdagavond in een persconferentie bekendmaken of de aanpak van het virus werkt en de 'intelligente lockdown' deels kan worden afgebouwd.

Ook bij de jongens in Crooswijk beginnen de maatregelen zich wel op te breken. "Ik zie jongens en meiden om me heen die het echt zat beginnen te worden", zegt de 17-jarige Mohamed. "Het liefst zou ik corona eruit knallen, maar het lijkt me sterk dat dat ook zo makkelijk gaat en snel gaat lukken."

