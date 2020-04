Tafeltennisster Eerland vindt in Duitse kampioen haar nieuwe club: 'Gave kans'

Britt Eerland is er in geslaagd om een nieuwe club te vinden. De Schiedamse maakt de overstap naar de Duitse kampioen TTC Berlin Eastside.

Eerland werd vanwege de coronacrisis bij Tus-Bad Driburg, de nummer twee van Duitsland, ontslagen. ''Daarom was de keuze nu ook niet moeilijk'', geeft de 26-jarige tafeltennisster aan.

De Berlijnse tafeltennisvereniging hoort bij de Europese top. Zo won het in de afgelopen tien jaar liefst vier keer de Champions League. ''Het is altijd een droom van me geweest om voor deze club te spelen. Een heel gave kans. En extra leuk om weer in de Champions League uit te komen.''

Mocht er weer gesport kunnen worden, dan begint het nieuwe seizoen pas in september. Toch moest Eerland voor 1 mei een nieuwe club vinden. ''Een topspeelster heeft daar onlangs haar pensioen aangekondigd, dus ze zochten nog een speelster. Ik ben heel blij dat ze bij mij zijn uitgekomen.''

Haar contract gaat in september in en tot die tijd krijgt Eerland steun van het NOC*NSF.