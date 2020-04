Erfgoedvereniging in Rotterdam zoekt liefhebber voor monumentale, kleurrijke raamwand

Gezocht: een kerk, hal of trappartij in een verzorgingshuis, appartementengebouw of school met een totaal lege muur. Of eigenlijk een pand waar nog een muur van elf bij drie meter ontbreekt. Aangeboden: een monumentaal en kleurrijk glas-in-betonraam van de Rotterdamse kunstenaar Johan Verheij.

"Het is glas in beton. Het is zwaar en dus niet zomaar een schilderijtje dat je aan de muur hangt. We gaan er vanuit dat het straks vrijkomt in grote panelen," vertelt Norman Vervat. Namens de Werkgroep Monumentale Kunst zoekt hij een nieuwe bestemming voor het enorme werk van Verheij.

Op het raam van elf meter breed en drie hoog staat de doortocht van het Israëlische volk door de Rode Zee afgebeeld. Volgens Vervat is het werk kenmerkend voor de naoorlogse periode en is het inmiddels aardig zeldzaam.

Ramen in Zwijndrecht, Rotterdam en Barendrecht

Rotterdammer Johan Verheij maakte het raam in 1964. Hij leefde van 1906 tot 1975 en maakte wandvullende glas-in-betonramen voor kerken in de hele regio, waaronder de Verrijzeniskerk (inmiddels de Alexanderkerk) in Rotterdam en de Koningskerk in Zwijndrecht. Voor het gemeentehuis in Barendrecht maakte hij in 1966 een raam.

Het raam dat nu wordt aangeboden, vormt op dit moment de muur van de Vredevorstkerk aan de Wilgenplaslaan in Schiebroek. De kerk is niet meer in gebruik en gaat wijken voor nieuwe woningen. Het kunstwerk mag niet verloren gaan vinden Vervat en de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg en Schiebroek.

"Na de zomer, als de kerk wordt gesloopt, komt het kunstwerk vrij. Dan kan iemand het overnemen. De herplaatsingskosten zijn onder meer afhankelijk van waar het kunstwerk heen gaat. Binnen, buiten, in een nieuw te bouwen of oud gebouw. Dat is allemaal bepalend voor de kosten."

Bijzondere bouwprojecten

Er wordt vaker kunst verplaatst als een ouder gebouw wordt gesloopt. Dat is ook de reden dat de Erfgoedvereniging Bond Heemschut is opgezet waar de werkgroep van Vervat onderdeel van is. "Wij zijn vijf jaar geleden begonnen dit soort herplaatsingen te organiseren. In de jaren '50 en '60 is er veel gebouwd in Rotterdam. Toen was er veel aandacht voor kunst en architectuur en ontstonden allerlei bijzondere bouwprojecten."

Nu die gebouwen allemaal worden gerenoveerd, komt de kunst vrij. "Er is helaas al veel kunst verloren gegaan. Wij proberen dit nu tegen te gaan. In heel Nederland hebben we al honderd van dit soort verplaatsingsprojecten lopen. Zo waren we eerder betrokken bij schilderijen uit het Dijkzigtziekenhuis. Ook nu hopen we dat iemand deze kunst uit de Vredevorstkerk wil overnemen."