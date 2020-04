12-jarige Rick heeft weer beet met magneetvissen: is het een kogel?

De 12-jarige Rick de Jong heeft maandagavond een ijzeren voorwerp uit het water gevist dat eruit ziet als een grote kogel. Hij deed zijn vangst in het water van de Rotte in Bergschenhoek.

Volgens een omstander weegt het projectiel meer dan vijf kilo. De politie stuurde voor de zekerheid een explosievenexpert naar de vindplaats. Een deel van de Rottekade werd afgezet.

Het gaat vermoedelijk niet om een explosief, laat de politie weten. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het voorwerp uit voorzorg meegenomen voor verder onderzoek.

Het is niet de eerste vangst van Rick. Hij gaat vaker magneetvissen en vond in oktober in Rotterdam nog een handgranaat.