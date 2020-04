'Geen wapenstok of pepperspray voor boa's, maar politieopleiding'

De PvdA ziet dat de druk op de handhavers is toegenomen. "Hun takenpakket is geleidelijk uitgebreid met werk van agenten, zoals bijvoorbeeld handhaving. Dat kan juist in een tijd als nu met handhaven van coronamaatregelen tot spanning leiden", aldus PvdA-raadslid Steven Lammering.

Gewonde handhavers

Zo was er aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid een incident in het paasweekend. Handhavers zijn toen belaagd door een groep mannen bij het uitdelen van een boete aan een persoon die zich niet aan de regel van anderhalve meter hield. Een aantal handhavers raakte gewond.



Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat de boa’s nu alsnog versneld een wapenstok en een pepperspray krijgen. Leefbaar Rotterdam wil daar komende donderdag tijdens de raadsvergadering een motie voor indienen.

De PvdA ziet niets in het bewapenen van de boa’s. Zij vindt dat de aanpak van geweld een taak van de politie is en stelt voor de oplossing te zoeken in het opleiden van boa’s tot agenten. "Niet iedere handhaver, maar juist hij of zij die politie-ambities heeft en ook de potentie", zo vindt raadslid Lammering.

Burgemeester is tegen

De vraag om handhavers meer te bewapenen, klinkt al langere tijd. Burgemeester Aboutaleb is tegen. Dat schrijft hij opnieuw in een brief die hij maandagavond aan de gemeenteraadsleden heeft gestuurd. Hij verwijst daarbij naar een brief van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid van december vorig jaar. “De minister geeft in de brief aan dat hij geen nieuwe geweldsmiddelen voor de boa’s nodig acht, maar vooral inzet op betere samenwerking met de politie”, aldus Aboutaleb.

De burgemeester zegt dat het beeld dat tientallen gemeenten boa’s met een wapenstok en/of pepperspray heeft rondlopen, genuanceerd ligt. Voor de pepperspray heeft geen enkele gemeentelijke boa in de publieke ruimte een toekenning van het ministerie gekregen.

Als het gaat om de wapenstok hebben boa’s van veelal kleinere gemeenten (met maar enkele boa’s) toestemming gekregen. Het betekent niet dat de gemeente hier altijd gebruik van maakt. Nieuwe aanvragen of een verlenging voor het gebruik van de wapenstok en/of pepperspray worden volgens Aboutaleb niet gedaan. De noodzaak van het gebruik van deze geweldsmiddelen door handhavers kan onvoldoende worden aangetoond.

Geen bewapening, maar opleiding

Over het voorstel voor een speciale opleiding voor potentievolle boa’s is burgemeester Aboutaleb wel enthousiast. Hij wil daarover gaan praten met de minister en de korpschef. Zij zijn verantwoordelijk voor de politieopleiding.

Voorwaarde voor Aboutaleb is wel, dat het niet ten koste mag gaan van de kwantiteit en de kwaliteit van de gemeentelijke handhaving.