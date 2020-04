Nu ruim vierduizend besmettingen in de regio, twintig nieuwe opnames in ziekenhuizen; volg alle updates van dinsdag 21 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Klik hier voor alle updates van maandag 20 april.



• Er zijn inmiddels 3916 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal ziekenhuisopnames staat dinsdag op 9897. Er zijn 34.134 vastgestelde besmettingen in Nederland.

• De meest recente cijfers van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen een totaal van 357 sterfgevallen in de regio. Het aantal ziekenhuisopnames staat op 939, er zijn ruim vierduizend vastgestelde besmettingen. Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente .

• Het kabinet neemt vandaag een besluit over het verlengen of versoepelen van de huidige coronamaatregelen. Het Outbreak Management Team adviseert om de basisschoolkinderen weer naar school te laten gaan. Een goed idee? Laat jouw mening horen in onze poll .