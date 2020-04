Het weer vandaag: opnieuw zonovergoten

Wel staat er opnieuw een stevige oostenwind. Deze waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6. Vanavond gaat de zon onder om 20:51 uur. De nacht verloopt kraakhelder en de temperatuur daalt naar rond 9 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind.

Morgen schijnt de zon opnieuw volop en is er geen wolkje aan de lucht te bekennen. In de middag wordt het 21 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind, windkracht 4 of 5.

Vooruitzichten

Een krachtig hogedrukgebied boven het noorden van Europa zorgt voor een oostelijke stroming waarmee droge lucht wordt aangevoerd. Het betekent voorlopig nog zonovergoten weer. In de middag wordt het 20 tot 23 graden. In het weekend trekt het hogedrukgebied zich naar het westen en komt de stroming uit het noorden. Er verschijnt dan wat meer bewolking en in de middag is het met 15 graden duidelijk koeler.