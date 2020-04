Asielzoekerscentrum Beverwaard gaat volgend jaar dicht

Het asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg in Rotterdam-Beverwaard gaat vanaf 1 juli 2021 dicht. De huurovereenkomst met het Centraal Orgaan Asielzoekers wordt niet verlengd. Toen het azc er kwam, was al afgesproken dat het een tijdelijke opvang zou zijn.

De plek, die officieel Zuidpunt Beverwaard heet, wordt na volgend jaar zomer voor iets anders gebruikt. Er zijn al verschillende organisaties die plannen hebben ingediend voor de locatie, zoals een woonzorgplek of opslag voor de dierenvoedselbank. De RET wil er graag een stalling voor uitstootvrije bussen maken en er zijn met Feyenoord City afspraken gemaakt over de uitbreiding van de P+R.

In het azc konden 600 asielzoekers worden opvangen in 78 woonunits. Asielzoekers die tegen de sluiting nog in het centrum zitten, worden op tijd ergens anders ondergebracht.