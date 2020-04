Bestuursvoorzitter onderwijskoepel: 'We gaan uit van een geleidelijke openstelling'

Rolf van den Berg, bestuursvoorzitter bij Kind en Onderwijs in Rotterdam, gaat er vanuit dat basisscholen voor een geleidelijke openstelling zullen gaan. "Deze openstelling gaat vroeg of laat komen."

Dinsdagavond maakt het kabinet bekend wat voor besluiten het voorlopig neemt omtrent de coronamaatregelen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of basisscholen weer open kunnen. De bestuursvoorzitter blikte op Radio Rijnmond vooruit op de mogelijke besluiten.

"Wat het besluit ook is, het gaat vooral om de onderbouwing van de keuzes over veiligheid. Veel ouders en leerkrachten maken zich nog zorgen." Deze zorgen zijn er vooral omdat het RIVM nog niet duidelijk heeft gemaakt of kinderen toch een besmettingshaard kunnen vormen zonder dat ze zelf heel ziek zijn. "Het crisisteam moet duidelijk maken wat kan en wat niet. Ik heb een schooldirecteur van 65. Moet hij uit voorzorg thuisblijven?"

Ouders en kinderen

Van den Berg hoort verschillende geluiden van ouders en kinderen. "Van veel leerlingen krijg ik te horen dat ze graag weer naar school gaan. Ouders twijfelen meer. Ze vinden het niet makkelijk om kinderen les te geven of willen meer tijd krijgen om zelf te werken. Aan de andere kant hebben zij ook de zorgen."

De bestuursvoorzitter gaat dus uit van een vroege of late geleidelijke openstelling. "Er spelen veel scenario's door ons hoofd, maar we hebben lang niet alles klaarliggen. Maar we gaan dus hier vanuit."