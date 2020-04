Rijnmond graaft Hank van der Drift op uit het archief

De Rotterdamse acteur John Buijsman is weer te zien als Hank van der Drift in de serie Hank op Rijnmond. De bijna 30 jaar werkeloze Van der Drift wordt door het arbeidsbureau op sollicitaties gestuurd, maar verpest het keer op keer. Vanaf dinsdag zendt Rijnmond herhalingen van de serie uit 2000 uit.

"Is het alweer zo lang geleden?" lacht Buijsman verbaasd. "Op straat krijg ik het nog wel eens te horen, maar ik wist niet dat het alweer zo lang geleden is!"

Buijsman kijkt er met veel plezier op terug. "Dat was ontzettend leuk om te maken. Het liep heel erg uit de hand elke keer. Het werd gesponsord door het arbeidsbureau, maar die hadden op een gegeven moment zoiets van: dat gaan we niet meer doen want hij komt nooit aan het werk."

Voor het maken van een aflevering werd niks van tevoren op papier gezet. "Nooit een letter", zegt Buijsman.

Lege agenda door de crisis

De Rotterdamse acteur is, net als veel collega's in de cultuursector, hard geraakt door de coronacrisis. Zijn agenda is leeg. "Ik denk dat ik het komende half jaar helemaal niks heb. Rampzalig. Mijn inkomen is 635 euro netto in de maand. We zijn met z'n tweeën en een hond, dus dat valt mee."

Buijsman teert de komende tijd op spaargeld en de opbrengst van het huis dat hij net heeft verkocht. "Alles wat ik had, ben ik aan het opeten. Ik heb niks te klagen. Er zijn mensen die liggen in het ziekenhuis, hè. Ik heb het behoorlijk goed. Ik moet het van TV Rijnmond hebben deze maand."

Oude afleveringen van Hank werden de komende weken elke dinsdag uitgezonden op TV Rijnmond.