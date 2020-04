'0,55 procent van de bomen in Hillegersberg-Schiebroek wordt gekapt'

De zaag gaat erin bij 107 bomen in de Rotterdamse wijken Hillegersberg-Schiebroek en Overschie. Die bomen zijn ziek of vormen een veiligheidsrisico, waardoor deze bomen gekapt moeten worden.

Zo staan aan de Meidoornweide in Rotterdam-Hillegersberg vier kastanjebomen die vanwege de kastanjebloedingsziekte tegen de vlakte moeten. "Je ziet dat de barsten aan het loslaten zijn", vertelt bomenexpert Anton Klijnsmit van Stadsbeheer Rotterdam. "De boom wordt vervolgens aangetast door een schimmel. Daardoor kunnen zware armen uit de boom vallen."

Michael Bosker, medewerker beheer en uitvoering van gemeente Rotterdam, relativeert de bomenkap. "We gaan in Rotterdam-Hillegersberg 69 bomen kappen, van de 12.500 bomen in de wijk. Dat houdt het in dat 0,55 procent van de totale bomenpopulatie wordt gekapt."

De bomenkap start 11 mei en bewoners kunnen nog bezwaar indienen. Bosker benadrukt dat een pas op de plaats wordt gemaakt als er tot die datum een bezwaar tegen de kap van de boom of bomen wordt ingediend.

Voor de bomenliefhebbers is overigens ook goed nieuws: er komen nieuwe voor de gekapte bomen in de plaats.