COA wilde azc Beverwaard langer open, Rotterdam houdt zich aan belofte omwonenden

Als het aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) had gelegen, was het asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard langer dan vijf jaar opengebleven. Het COA heeft de gemeente vorig jaar gevraagd om het huurcontract te verlengen, maar de gemeente blijft zoals beloofd aan de omwonenden bij de vooraf afgesproken vijf jaar.

"Wij weten dat de overeenkomst voor vijf jaar was en hebben het besluit van de sluiting ter kennisgeving aangenomen", zegt de woordvoerder van het COA. "Rotterdam was redelijk resoluut over deze locatie. We willen best graag in gesprek over een andere locatie in de stad."VolLandelijk gezien zitten asielzoekerscentra best vol, vervolgt de woordvoerder van het COA. "We zijn nog op zoek naar opvang in het westen van het land. We hebben echt locaties nodig. Voor de uitbraak hadden we al problemen met het plaatsen van nieuwe mensen."

In Leeuwarden en Goes zijn zelfs sporthallen ingericht voor opvang. Een tijdelijke opvang op Landgoed Duinrell is wel verlengd.

In het azc aan de Edo Bergsmaweg verblijven op dit moment 580 mensen, zowel gezinnen als alleenstaanden. Er kunnen iets meer dan 600 asielzoekers worden opgevangen. Er zijn draaiboeken voor wanneer centra gesloten worden, maar volgens het COA is het nu nog te vroeg om die in werking te stellen. "We hebben nog een jaar."

Laatste tijd rustig

Het COA kijkt terug op een rustige afgelopen periode. Bij de komst van het azc in 2016 was veel protest. Tijdens een speciale inspraakbijeenkomst met burgemeester Aboutaleb liepen de emoties hoog op. "We hadden ook wel een periode met overlastgevers, dat was maar een heel klein percentage mensen. Maar dat is aangepakt. Het is de laatste tijd rustig, hoor ik ook van omwonenden", zegt de woordvoerder.

Ook in het azc moeten mensen zich aan de coronarichtlijnen houden. Dat gaat goed, ook al zijn de centra er niet op ingericht. Mensen zijn wel bezorgd, volgens het COA. "Er zijn mensen die hebben ebola meegemaakt, die weten hoe ze zich moeten gedragen."