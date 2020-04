Reclamebureau wil na coronacrisis 'weer wereld veroveren'

Peter Wolff van reclamebureau McArt uit Alblasserdam ziet aanbod veranderen in tijd van coronacrisis

De filmcrew op de Wilhelminakade in Rotterdam

Moderne camera's, oranje hesjes en een stuntende BMX'er. Die waren dinsdag allemaal vroeg in de morgen te zien op de Wilhelminakade in Rotterdam. Ondanks de coronacrisis, maakt reclamebureau McArt uit Alblasserdam van deze tijd gebruik om aan zijn eigen PR te werken.

"We filmen een medewerker die zogenaamd naar zijn werk gaat", legt Peter Wolff uit. Hij is de eigenaar van het reclamebureau en wil het eindresultaat voor eigen gebruik publiceren.

Stickers en bewegwijzeringen

Het coronavirus heeft namelijk ook impact op het reclamebureau van Wolff. "We merken dat veel bedrijven hun orders uitstellen of afstellen. Dat is jammer en voor ons geen leuke bijkomstigheid", vertelt hij.

Maar hij ziet ook kansen: "We hebben bijvoorbeeld allerlei producten bedacht om besmetting van het coronavirus in bedrijven te voorkomen. Zo leveren we stickers en bewegwijzeringen aan bedrijven, om mensen straks weer veilig aan het werk te kunnen laten gaan."

'Klaar zijn om de wereld weer te veroveren'

Ondanks het coronavirus, wilde Wolff de productie van het eigen promotiefilmpje bewust niet afblazen. Het proces was al vóór de coronacrisis in gang gezet. "De filmcrew, die we hebben ingehuurd, merkt ook dat klanten hun orders uitstellen."

De bedrijfsfilm voor het reclamebureau moet na de coronacrisis zeker klaar zijn. "Want dan willen we hiermee de wereld weer veroveren", zegt Wolff.

