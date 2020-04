Verwarde man vernielt ingang stadskantoor Brielle

De glazen entree van het stadskantoor van Brielle is dinsdagmorgen zwaar beschadigd geraakt. Een verwarde man heeft rond 10:00 uur een steen tegen de ruiten gegooid. Hij is aangehouden en zit voorlopig vast.

De politie laat weten dat de man psychische problemen heeft. "Hij was continu aan het schreeuwen en aan het dreigen. Hij riep dat hij mensen wilde neersteken of de boel in brand wilde steken," laat een woordvoerder weten.

Voor de man wordt naar passende hulp gezocht zolang hij vast zit. Het stadskantoor aan het Slagveld was dicht op het moment dat de steen tegen het glas ging.